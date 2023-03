STORY: Russland kämpft in der Ukraine nach den Worten von Wladimir Putin um die eigene Existenz. Dabei handele es sich nicht um eine geopolitische Aufgabe, sondern eine Aufgabe für das Überleben des russischen Staates, sagte der Präsident Russlands vor Beschäftigten eines Flugzeugbauers am Dienstag in Burjatien im Osten des Landes. Es müssten Bedingungen geschaffen werden, um das Land und seine Kinder entwickeln zu können. Der Westen versuche, Russland vor allem mit den Wirtschaftssanktionen in die Knie zu zwingen. Die Europäische Union und die USA haben als Reaktion auf den Angriffskrieg gegen die Ukraine bereits mehrere Sanktionspakete gegen Russland verabschiedet. Zudem unterstützt der Westen die Ukraine mit Waffen, damit sie sich gegen den Aggressor verteidigen kann. Putin versucht indes, den Konflikt als Stellvertreterkrieg darzustellen, in dem der eigentliche Gegner Russlands die Nato ist. Putin betonte mit Blick auf die Sanktionen, die russische Wirtschaft habe sich als überraschend robust und widerstandsfähig gezeigt. Der Westen habe wohl gedacht, Russland werde innerhalb von zwei oder drei Wochen kollabieren. Das sei nicht passiert.

Mehr