STORY: Russlands Präsident Wladimir Putin ist nach eigenen Worten fest von einem Sieg in der Ukraine überzeugt. Putin sagte in einer im Fernsehen übertragenen Rede vor Arbeitern bei einem Besuch in einer Waffenfabrik in seiner Heimatstadt Sankt Petersburg, dass der Sieg sicher sei, daran habe er keinen Zweifel. Der Sieg sei, Zitat, "unvermeidlich“, sagte er. Auch der russische Außenminister Sergej Lawrow meldete sich am Mittwoch in Moskau zu Wort. Er warf den USA vor, ähnlich wie einst Adolf Hitler und Napoleon Bonaparte gegen sein Land vorzugehen. Die Vereinigten Staaten nutzten dieselbe Taktik: Sie versuchten, Europa zu unterjochen, um Russland zu zerstören, sagte Lawrow am Mittwoch auf einer Pressekonferenz. Lawrow machte die USA für den Krieg in der Ukraine verantwortlich. Was in der Ukraine passiere, sei das Ergebnis amerikanischer Vorbereitungen für einen hybriden Krieg der USA gegen Russland. Die Krise in der Ukraine habe begonnen, lange bevor Russland im Februar in das Nachbarland einmarschiert sei. Am 24. Februar 2022 haben russische Truppen von mehreren Seiten die Ukraine angegriffen. Der Vormarsch auf die Hauptstadt Kiew konnte gestoppt werden. Aktuell spielen sich die Kämpfe vor allem im Osten des Landes ab. Die Informationen zum Kriegsgeschehen lassen sich nicht unabhängig überprüfen. Genaue Angaben zu gefallenen Soldaten gibt es auf beiden Seiten nicht. Die Regierung in Moskau bezeichnet ihr Vorgehen als Sondereinsatz zur Entmilitarisierung und Entnazifizierung des Nachbarlandes.

