STORY: Ankunft des russischen Präsidenten Wladimir Putin am Donnerstag in Kasachstan. In der Hauptstadt Astana kam er unter anderem mit dem türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan am Rande einer Sicherheitskonferenz zusammen. In den Gesprächen mit seinem türkischen Amtskollegen wurden die Pläne für den Bau eines Knotenpunktes zur Verteilung von Gaslieferungen besprochen. Putin zufolge ist der Weg über die Türkei zurzeit die zuverlässigste Route für russische Gaslieferungen an die Europäische Union. Daher schlug er vor, in der Türkei den Knotenpunkt für Gaslieferungen in die EU aufzubauen. Dort könnte dann auch der Gaspreis festgelegt werden. Er garantierte, dass der Energieträger weiterhin wie vereinbart in Richtung Türkei geliefert werden würde. Am Mittwoch hatte Putin seine Vorstellungen erstmals öffentlich dargelegt. Demnach könnten die eigentlich für die Ostsee-Pipelines Nord Stream 1 und 2 vorgesehenen Erdgas-Mengen nun über die Schwarzmeer-Region in die Türkei geleitet werden.

Mehr