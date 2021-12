Weihnachten steht auch in Russland vor der Tür, daher sprach Präsident Wladimir Putin am Donnerstag in Moskau neben vielen politschen Themen auch seine Sicht auf Väterchen Frost an, der so etwas wie der russische Weihnachtsmann ist. Es ging dabei zunächst um eine Person, die beschlossen habe, Väterchen Frost zu verklagen, weil der ihre Wünsche nicht erfülle: Putin sagte: O-Ton: "Ich kann als Anwalt von Väterchen Frost auftreten und den Kläger daran erinnern, dass Väterchen Frost nur braven Mädchen und Jungen Geschenke macht. Er soll sein Verhalten analysieren und darüber nachdenken, was Väterchen Frost daran hindert, ihm Geschenke zu geben." Sein Verhältnis zu Väterchen Frost beschrieb Putin anschließend mit diesen Worten: O-Ton: "Meine Beziehungen (zu Väterchen Frost) haben sich bisher auf freundschaftliche Weise entwickelt, und ich bin ihm dankbar, dass ich Sie heute als Präsident treffen kann. Noch dankbarer bin ich dem russischen Volk, das mich mit diesem hohen Amt betraut hat." Putin sagte, er hoffe, dass Väterchen Frost den Russen nicht nur Geschenke bringe, sondern ihnen auch die Fähigkeit verleihe, ihre Pläne zu verwirklichen - sowohl für das Land als Ganzes als auch für jeden einzelnen Bürger Russlands.

Mehr