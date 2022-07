STORY: Russland hat nach Darstellung von Präsident Wladimir Putin in der Ukraine gerade erst angefangen. "Jeder sollte wissen, dass wir im Großen und Ganzen noch nicht richtig losgelegt haben", sagte Putin am Donnerstag in einer kämpferischen Rede vor hochrangigen Abgeordneten. "Wenn der Westen einen Konflikt provozieren wollte, um in eine neue Phase des Kampfes mit Russland, eine neue Phase der Eindämmung unseres Landes, einzutreten, dann kann man sagen, dass es ihm bis zu einem gewissen Grad gelungen ist. Der Krieg ist entfesselt, die Sanktionen sind eingeführt worden. Unter normalen Bedingungen wäre das wahrscheinlich schwer zu bewerkstelligen. Aber ich möchte auf etwas hinweisen: Sie hätten begreifen müssen, dass sie bereits mit dem Beginn unserer Sonderoperation verloren haben. Denn der Beginn bedeutete den radikalen Bruch mit der von den USA angeführten Weltordnung." Allerdings sprach Putin auch zum ersten Mal seit Wochen die Möglichkeit von Verhandlungen an. Russland würde Friedensverhandlungen nicht ablehnen, sagte Putin. Aber diejenigen, die diese ablehnen würden, sollten wissen, dass es schwieriger für sie werde, je länger es dauere. Die Regierungen in Moskau und Kiew hatten zuletzt erklärt, die Gespräche seien abgebrochen worden. Unterdessen setzen die russischen Streitkräfte ihre Angriffe auf Ziele in der ostukrainischen Region Donezk unvermindert fort. Im Zentrum der Stadt Kramatorsk schlugen am Donnerstag bei russischen Luftangriffen mehrere Raketen ein. Dabei habe es zahlreiche Opfer gegeben, schrieb der Bürgermeister der Stadt auf Facebook. Er rief die Bewohner der Stadt auf, Schutz zu suchen. Der Bürgermeister von Slowjansk, das ganz in der Nähe von Kramatorsk liegt, sagte, auch seine Stadt sei unter Beschuss geraten. Dabei seien einige Zivilisten verletzt worden.

