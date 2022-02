Der russische Präsident Wladimir Putin sieht nach einem Gespräch mit dem französischen Präsidenten Emmanuel Macron Raum für Fortschritte in der Ukraine-Krise. Putin bezeichnete am Montagabend das Gespräch mit Macron in Moskau als nützlich, substanziell und sachlich. "Er hat mich sechs Stunden lang mit Fragen, Garantien und Vorschlägen zur Lösung des Problems gequält. Ich denke, es ist eine noble Mission. Und ich bin Macron für seine Bemühungen dankbar. Wir werden also unsererseits alles tun, um einen Kompromiss zu finden, der allen gerecht wird." Er halte es durchaus für möglich, dass einige Vorschläge Macrons, die Basis für weitere gemeinsame Schritte bilden könnten, sagte Putin. Es sei aber wahrscheinlich zu früh, um darüber zu sprechen. Er habe mit Macron vereinbart, noch einmal miteinander zu telefonieren, nachdem dieser mit der ukrainischen Führung gesprochen habe. Macron erklärte, eine neue Sicherheitsarchitektur in Europa sollte nicht dadurch geschaffen werden, dass Staaten das Recht auf einen Beitritt zur Nato abgesprochen werde. Dennoch würden verstärkte diplomatische Kontakte in der Ukraine-Krise auch Resultate bringen. "Ich bin sicher, dass wir ein Ergebnis bekommen werden, auch wenn es nicht einfach ist", sagte Macron. Vorrangig sei kurzfristig eine stabile militärische Lage. Die Unabhängigkeit der Ukraine müsse bewahrt bleiben.

