Treffen zwischen den Präsidenten Frankreichs und Russlands: Russlands Präsident Wladimir Putin sieht im Ukraine-Konflikt nach eigenen Angaben keine Alternative zum sogenannten Normandie-Format für politische Verhandlungen. Allerdings gab er bei einem Treffen mit seinem französischen Kollegen Emmanuel Macron keine ausdrückliche Zusage zu einem neuen Gipfel. Macron hatte sich bei einem Besuch von Putin in Frankreich am Montag für eine Annäherung zwischen der EU und Russland ausgesprochen. Er drängte daher auf neue Gespräche zum Ukraine-Konflikt. Dieser Konflikt ist aus Sicht der EU einer der zentralen Streitpunkte zwischen beiden Seiten. Ein Gipfeltreffen im sogenannten Normandie-Format in den "nächsten Wochen" sei sein Wunsch, sagte Macron an der Riviera. Seit der Wahl von Wolodymyr Selenskyj zum ukrainischen Präsidenten gebe es eine "echte Veränderung" der Situation. Neben Frankreich, Russland und der Ukraine gehört auch Deutschland dem sogenannten Normandie-Format an. Zuletzt hatte der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj einen neuen Gipfel gefordert, nachdem es wiederum zu Gewalt in der Ost-Ukraine gekommen war.