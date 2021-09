Vor einer Gruppe von Schülerinnen und Schülern sprach der russische Präsident Wladimir Putin über den beendeten US-Einsatz in Afghanistan. "Zwanzig Jahre lang, zwanzig Jahre lang waren die amerikanischen Streitkräfte in diesem Gebiet präsent. Und zwanzig Jahre lang versuchten sie die Menschen - wie wir sagen, ohne jemanden zu beleidigen - zu zivilisieren, ihre eigenen Normen und Lebensstandards einzuführen und die Gesellschaft politisch neu zu ordnen. Das Ergebnis sind nur Tragödien." Putin hatte zuvor erklärt, dass Moskau seine Lehren aus der sowjetischen Intervention in Afghanistan gezogen habe. Die Rote Armee hatte zwischen 1979 und 1989 Krieg in Afghanistan geführt und zog schließlich nach zehnjährigen Kämpfen mit den zahlreichen Gruppierungen des Mudschahedin aus dem Land ab. Putin plane nun nicht, wieder Truppen in Afghanistan zu stationieren. Es sei wichtig, die Geschichte, Kultur und Lebensphilosophie der Afghanen zu berücksichtigen, wenn man mit ihnen zu tun habe, sagte der 68-Jährige. Heute hat Moskau einen Militärstützpunkt in Tadschikistan, ein Nachbarland von Afghanistan. Dieser wurde im Zuge des Abzugs der US- und NATO-Truppen noch einmal verstärkt.

