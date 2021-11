Russland hat laut Präsident Wladimir Putin kein Interesse an einer Zuspitzung der Lage in der Schwarzmeer-Region. Deshalb habe er einen Vorschlag seines Verteidigungsministeriums abgelehnt, als Reaktion auf Nato-Aktivitäten dort Militärübungen abzuhalten, sagte Putin in einem am Sonntag ausgestrahlten Interview. Russland werde sich darauf beschränken, Militärflugzeuge und Schiffe der Nato zu eskortieren. Russland hatte zuvor über eine Zunahme der militärischen Aktivitäten der USA und der US-Verbündeten in der Schwarzmeerregion berichtet und das Vorgehen kritisiert. Ein Teil der Aktivitäten ist in der Nähe der ukrainischen Halbinsel Krim, die Russland 2014 annektiert hat. Die USA haben erklärt, ihre Schiffe seien im Schwarzen Meer, um die Zusammenarbeit mit den Nato-Verbündeten in der Region zu verbessern.

Mehr