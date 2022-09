STORY: Es passierte bei einem Treffen von Indiens Ministerpräsident Narendra Modi mit Russlands Präsident Wladimir Putin am Rande eines Mehrstaaten-Gipfels in Usbekistan. Vor den laufenden Kameras sagte Modi: "Es ist keine Ära des Krieges, und ich habe mit Ihnen schon oft am Telefon darüber gesprochen, dass Demokratie, Diplomatie und Dialog all die Dinge sind, mit denen wir in den kommenden Tagen den Weg des Friedens beschreiten können." Putin erwiderte: "Ich kenne Ihren Standpunkt zum Konflikt in der Ukraine und ich weiß um Ihre Bedenken. Und wir wollen, dass all dies so schnell wie möglich beendet wird, aber die andere Partei... die Führung der Ukraine hat gesagt, dass sie sich weigert, sich auf einen Verhandlungsprozess einzulassen. Sie sagt, sie wolle ihre Ziele, auf dem Schlachtfeld militärisch erreichen." Später sagte Putin vor Journalisten, Russland habe es nicht eilig, seine "spezielle Militäroperation" in der Ukraine zu beenden. Man übernehme allmählich die Kontrolle über das ukrainische Gebiet. Der Plan und das wichtigste Ziel Russlands bleibe unverändert: Die ganze Donbass-Region - so Putin wörtlich - zu "befreien".

