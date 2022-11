STORY: Ein Putin-Denkmal, mitten in London? Eher eine Street-Art-Skulptur, die den russischen Präsidenten in Lebensgröße auf einem Mini-Panzer zeigt. Die Figur aus Epoxidharz stammt aus der Hand des französischen Künstlers James Colomina und war schon in Paris, Barcelona und New York zu sehen. Laut Colomina soll es auf den Krieg in der Ukraine und das seiner Meinung nach kindische, aber gefährliche Verhalten Putins hinweisen. Ein künstlerisches Statement, das bei dieser Besucherin im Londoner Regent's Park am Wochenende durchaus ankam. "Ich finde es, ehrlich gesagt, brillant, Wladimir hier für uns zu haben - ganz in Rot, blutrot. Ich habe zu meinem Freund gesagt, wir haben Glück haben, dass wir nicht bombardiert werden, wir vergessen, was gerade in der Ukraine passiert. Und ich wünschte, es wäre genauso einfach, ihn zu entfernen, ihn wegzuschaffen, als wäre er eine Puppe, denn er ist ein großer Junge, der gefährliche Spiele spielt, und es sterben Menschen." Colomina war am Wochenende nicht der einzige, der mit Kunst zum Thema Ukraine-Krieg überraschte. In der ukrainischen Stadt Borodjanka, rund 60 Kilometer nordwestlich von Kiew tauchte ein neues Graffiti von Banksy auf, auf den Trümmern eines durch den russischen Angriffskrieg zerstörten Hauses. Weitere Werke im Banksy-Stil wurden am Sonntag auch in anderen ukrainischen Orten entdeckt, etwa in Horenka, Hostomel und in der Hauptstadt Kiew selbst. Nicht bei allen kamen die Graffiti gut an. Dieser Mann hält sie für Propaganda, die man entfernen müsse. "Es füllt die Köpfe der Menschen mit Müll. Die Leute fangen an, sich das vorzustellen. Es hat einen schlechten Einfluss auf diejenigen, die vorbeigehen und es sehen. Es verbreitet sich, und das ist nicht gut." Ob es sich tatsächlich in allen Fällen um echte Banksys handelt, war zunächst unklar. Der weltberühmte, aber immer noch anonyme britische Künstler hat bislang nicht alle Werke offiziell bestätigt.

