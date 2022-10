STORY: Der russische Präsident Wladimir Putin hat am Donnerstag einen Übungsplatz für mobilisierte Truppen inspiziert – und sich für die Kameras offenbar beim Schießen ablichten lassen. Putin hatte im September eine "Teilmobilisierung" angeordnet, um Hunderttausende zusätzlicher Truppen für den Krieg gegen die Ukraine einzuberufen. Die Mobilisierung verlief teilweise so chaotisch, dass selbst Putin Fehler eingestehen musste. Hunderttausende von Russen sind ins Ausland geflohen, um der Einberufung zu entgehen. Die Aktion soll nach Anweisung von Putin in den nächsten zwei Wochen beendet werden. Zuletzt wies er alle Regionen Russlands an, mehr für den Bedarf der Armee zu tun, und betonte, dass alle mobilisierten Männer mit angemessener Ausrüstung an die Front geschickt werden müssten.

Mehr