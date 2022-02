Wladimir Putin zu Gast in China. Im Vorfeld der Eröffnung der Olympischen Spiele in Peking hat der russische Präsident seinen Gastgeber den chinesischen Parteichef Xi Jinping getroffen. Bei den Gesprächen hat Russland einen Ausbau der Gasversorgung angeboten. Ein neuer Vertrag sei vorbereitet worden. Dieser sehe die Lieferung von jährlich zehn Milliarden Kubikmeter Gas vor. Zudem kündigte Putin auch für den Ölsektor Vorschläge für eine stärkere Belieferung an. China hat für seine schnell wachsende Industrie großen Bedarf an Energieimporten. Für Russland stellen die Lieferungen aus ostsibirischen Gasquellen an asiatische Länder wiederum eine zweite Verkaufsschiene dar. Denn Russland liefert zwar auch in den Westen Gas. Allerdings sind die politischen Beziehungen derzeit vor allem wegen der Ukraine-Krise so angespannt wie seit Jahren nicht mehr.

Mehr