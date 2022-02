STORY: In der eskalierenden Auseinandersetzung mit dem Westen hat Russlands Präsident Wladimir Putin die Nuklearstreitkräfte des Landes in Alarmbereitschaft versetzt. Putin sagte am Sonntag im Staatsfernsehen, das habe er der russischen Militärführung wegen des aggressiven Verhaltens der Nato und wegen der Wirtschaftssanktionen befohlen. "Wie Sie sehen können, ergreifen die westlichen Länder nicht nur in wirtschaftlicher Hinsicht unfreundliche Maßnahmen gegen unser Land", sagte Putin. Damit meine er die illegalen Sanktionen, die jeder sehr gut kenne. Zudem würden sich Spitzenvertreter der führenden NATO-Länder auch aggressive Äußerungen gegenüber Russland erlauben. In einer ersten Reaktion erklärten die USA, Russland eskaliere den Konflikt auf inakzeptable Weise. Das sagte die UN-Botschafterin der USA, Linda Thomas-Greenfield, dem Sender CBS. Unterdessen erklärte der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskij, dass sich Regierungsvertreter der Ukraine und Russlands zu Gesprächen an der belarussischen Grenze zur Ukraine treffen werden. Die Gespräche würden ohne Vorbedingungen stattfinden und seien das Ergebnis eines Telefonats zwischen Selenskij und dem belarussischen Präsidenten, erklärte das Präsidialamt in Kiew.

