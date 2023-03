STORY: Der russische Präsident Wladimir Putin hält das Steuer selbst fest in der Hand. Es sollen vermutlich Bilder mit Symbolkraft sein, die die russischen Staatsmedien am Sonntag aus der russisch besetzen Hafenstadt Mariupol veröffentlichten. Bisher war Putin noch nie so nah an der Kriegsfront, wie in diesen Tagen. Erst gab es den Besuch auf der Krim zum Jahrestag der Annexion vor neun Jahren und dann ging es weiter nach Mariupol. Die südukrainische Hafenstadt war zu Beginn der russischen Invasion vor über einem Jahr extrem stark umkämpft. Sie fiel im Mai an Russland. Es war eine der längsten und blutigsten Schlachten des Krieges bisher. Zu sehen war auch eine vom russischen Militär aufgebaute Neubausiedlung, wo der russische Präsident eine Familie besuchte. Mariupol gehört zu Donezk - einer von vier Regionen, die Russland im September zu russischem Staatsgebiet erklärt hat. Die Regierung in Kiew und ihre Verbündeten sprechen hingegen von einer illegalen Annexion und von einem Angriffskrieg Russlands. Die Führung in Moskau bezeichnet das Vorgehen als Spezialoperation mit dem Ziel, militärische Kapazitäten in der benachbarten Ex-Sowjetrepublik zu zerstören sowie gegen als gefährlich eingestufte Nationalisten vorzugehen.

