Trotz eines Rekordanstiegs der Coronavirus-Fälle hat Russlands Präsident Wladimir Putin eine schrittweise Lockerung der Beschränkungen des öffentlichen Lebens angekündigt. Zudem stellte er am Montag in einer Fernseh-Ansprache staatliche Hilfen für Familien und die Wirtschaft in Aussicht. Von Dienstag an würden die im März verhängten nationalen Beschränkungen aufgehoben, sagte er. Durch sie waren die Menschen gezwungen, von zu Hause aus zu arbeiten, Unternehmen mussten den Betrieb einstellen. O-Ton: "Im ganzen Land sollten keine Massenveranstaltungen stattfinden, und natürlich soll sich jeder strikt an die Hygienevorschriften halten. Das bezieht sich auf die Arbeit von Organisationen, Unternehmen, Geschäften, Dienstleistungseinrichtungen und das Verkehrswesen. Das erweiterte Sicherheitssystem soll aufrecht erhalten werden für Menschen über 65 Jahre und auch für all jene, die an chronischen Krankheiten leiden." Nun müssten die einzelnen Regionen im Land für die jeweils notwendigen Maßnahmen sorgen und diese an die Bedingungen vor Ort anpassen, sagte Putin. Sie könnten die Einschränkungen vor Ort lockern oder bei Bedarf verschärfen, denn die Situation in den Regionen sei sehr unterschiedlich. Russland verzeichnet mittlerweile die vierthöchste Zahl an Infektionen weltweit. Nur Großbritannien, Spanien und die USA haben mehr Infektionsfälle bekanntgegeben. Im Zusammenhang mit dem Virus wurden in Russland nun über 2000 Tote offiziell registriert. Die Behörden führen die vergleichweise hohen Fallzahlen auf ein umfangreiches Test-Programm zurück. Die eher niedrige Totenzahl beruht nach ihrer Darstellung auf einer guten Vorbereitung, die wegen des späten Ausbruchs der Krankheit im Land möglich gewesen sei.