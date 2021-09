Regieren per Videokonferenz: Der russische Präsident Wladimir Putin muss für einige Tage in Quarantäne, nachdem Dutzende Personen in seinem Umfeld an Covid-19 erkrankt sind. "Es tut mir sehr leid, aber in meinem engsten Kreis wurden Coronavirus-Fälle festgestellt. Es handelt sich nicht nur um eine oder zwei Personen, sondern um Dutzende. Jetzt muss ich einige Tage in Selbstisolation bleiben. Leider kann ich nicht jedem die Hand schütteln und Sie umarmen." Eigentlich wollte Putin an einer Sicherheitskonferenz in Tadschikistan vor Ort teilnehmen, musste aber kurzfristig absagen.

Mehr