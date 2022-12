STORY: Russlands Präsident Wladimir Putin fordert von der Armeespitze eine Verbesserung der militärischen Leistungen in der Ukraine. Die Armee müsse aus den Problemen in der Ukraine lernen und diese beseitigen, sagte das Staatsoberhaupt am Mittwoch vor führenden Vertretern des Verteidigungsministeriums in Moskau. "Jeder weiß, dass die Teilmobilisierung gewisse Probleme aufwirft, und diese Probleme müssen schnell gelöst werden. Ich weiß, dass bestimmte Maßnahmen ergriffen werden, aber wir sollten ihnen Aufmerksamkeit schenken und dieses System auf moderne Weise aufbauen. Zuallererst müssen wir das System der militärischen Rekrutierungsbüros verbessern. Dabei geht es um die Digitalisierung der Datenbanken und die Interaktion mit den lokalen und regionalen Behörden". Es gebe keine finanziellen Beschränkungen, sagte Putin. Das Land und die Regierung würden alles zur Verfügung stellen, worum die Armee bitte. Konstruktive Kritik müsse aber beachtet werden, sagte Putin. Er fordere das Verteidigungsministerium auf, rechtzeitig und korrekt zu reagieren. Putin bekräftigte seinen Willen, alle militärischen Ziele in der Ukraine zu erreichen. Zudem bezeichnete er in seiner Rede auf der Jahresabschlusstagung der russischen Militärchefs in Moskau russische Soldaten und Kommandeure als "Helden".

Mehr