Wladimir Putin hält sich die Kandidatur für eine weitere Amtszeit als russischer Staatspräsident offen. Das ließ er während seiner jährlichen Pressekonferenz am Donnerstag in Moskau durchblicken. "Ich habe noch nicht entschieden, ob ich 2024 antreten werde oder nicht. Die stabile Entwicklung des Landes ist einiges wert. Formell habe ich die Zustimmung des Volkes. Ich werde sehen, ob ich antrete oder nicht." Zuletzt hatte es Gerüchte um einen gesundheitsbedingten Rücktritt Putins gegeben. Putin wurde - coronabedingt - per Videoverbindung in den Saal der Pressekonferenz zugeschaltet. Die Fragen der Journalisten drehten sich hauptsächlich um den Umgang mit der Pandemie. Putin sagte, Russland habe die Herausforderung besser gemeistert als andere Länder. Er selbst sei noch nicht geimpft. Außerdem gab er an, auf eine Verbesserung der Beziehungen zu den USA unter dem neuen Joe Biden zu hoffen.

