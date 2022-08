STORY: Auftakt eines Treffens des russischen Präsidenten Wladimir Putin mit seinem türkischen Amtskollegen Recep Tayyip Erdogan am Freitag in der russischen Schwarzmeer-Stadt Sotschi. Putin unterstrich zu Beginn der Zusammenkunft, dass er hoffe, weitere Vereinbarungen zur wirtschaftlichen Kooperation unterzeichnen zu können. Erdogan sprach von einem neuen Kapitel in der Beziehung der beiden Länder. Es ist das zweite Treffen der beiden Politiker seit dem Beginn des russischen Angriffskrieges in der Ukraine Ende Februar. Vor wenigen Wochen erst wurde in Teheran die Wiederaufnahme von Getreidelieferungen aus der Ukraine vereinbart. Weiteres Thema der Gespräche in Sotschi soll unter anderem die Lage in Syrien sein. Die Türkei plant einen Angriff gegen kurdische Kämpfer im Norden des Landes. Russland unterstützt den syrischen Machthaber Assad und lehnt eine solche Offensive ab.

