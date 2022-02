Der russische Staatspräsident Wladimir Putin und sein ukrainischer Amtskollege Wolodymyr Selenskyj wollen offenbar weiter am Minsker Abkommen festhalten. Beide hätten zugesagt, sich an die Vereinbarung zu halten, sagte Frankreichs Präsident Emmanuel Macron am Dienstag in Kiew. Dort hatte er sich zu Gesprächen mit Selenskyi getroffen. Am Montag war Macron bei Putin in Moskau gewesen. Es gebe nun die Möglichkeit, bei den Verhandlungen voranzukommen, sagte Macron vor Journalisten. Ein Punkt des Minsker Abkommens sind von Deutschland und Frankreich moderierte Verhandlungen zwischen Russland und der Ukraine mit dem Ziel, die Kämpfe zwischen pro-russischen Separatisten und der Armee im Osten der Ukraine zu beenden.

