STORY: Russlands Präsident Wladimir Putin untersagt Öl-Exporte in Länder, die einen Preisdeckel auf russisches Rohöl beschlossen haben. Putin unterzeichnete dazu ein entsprechendes Dekret, das ab 1. Februar kommenden Jahres in Kraft treten soll. Das Ausfuhrverbot soll mindestens fünf Monate bis zum 1. Juli gelten. Die EU, die sieben führenden westlichen Industriestaaten und Australien haben in diesem Monat einen Preisdeckel von 60 Dollar pro Barrel für auf dem Seeweg transportiertes Öl aus Russland verhängt, der auch auf russische Exporte in Drittstaaten abzielt. Damit soll Russland wegen des Kriegs gegen die Ukraine finanziell weiter unter Druck gesetzt werden. Manche Analysten sind jedoch der Ansicht, dass die Obergrenze kaum unmittelbare Auswirkungen auf die Öleinnahmen haben wird, die Moskau derzeit erzielt. Selbst zu Zeiten des Kalten Krieges zwischen dem Westen und der Sowjetunion gab es keinen Preisdeckel.

