In seiner jährlichen, vom Fernsehen übertragenen mehrstündigen Bürgerfragestunde hat Russlands Präsident Wladimir Putin seinen Landsleuten einen höheren Lebensstandard in Aussicht gestellt. Der durch eine Heraufsetzung des Rentenalters in der Popularität gesunkene 66-Jährige räumte am Donnerstag ein, dass die realen Einkommen über Jahre gefallen seien. Dafür habe es mehrere Gründe gegeben, sagte Putin: "Vor einigen Jahren mussten wir mit verschiedenen Schocks fertig werden. Das waren nicht nur die sogenannten Sanktionen und äußere Beschränkungen. Es ging mehr um die Situation der Märkte, was unsere traditionellen Exportgüter betrifft. Öl, Ölprodukte, Gas, Energie im Allgemeinen. Aber auch Metalle, Chemikalien und andere Produkte. Deshalb hatten wir diese unerfreulichen Entwicklungen in der Wirtschaft und im sozialen Bereich." Nun hätten die Einkommen aber begonnen, sich zu erholen. Ein riesiges Ausgabenprogramm "Nationale Projekte" werde die Lebensumstände verbessern. Die Ergebnisse sollten in diesem und im nächsten Jahr zu spüren sein, versprach Putin, der in wechselnden Ämtern als Präsident oder Ministerpräsident seit 1999 an der Macht ist. Seine Amtszeit läuft noch mindestens bis zum Jahr 2024. Die Zustimmung zu Putin, die im Jahr 2015 ein Hoch von nahezu 90 Prozent erreicht hatte, war zuletzt durch die Rentenreform auf 64 Prozent gesunken.