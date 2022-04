STORY: Bilder aus der umkämpften ukrainischen Stadt Charkiw im Osten des Landes. Bei einem russischen Raketenangriff wurde hier am Mittwoch mindestens ein Mensch getötet. Feuerwehrleute versuchten den Brand, der nach dem Angriff ausgebrochen war, zu löschen. Seitdem die russischen Soldaten vor der Hauptstadt Kiew zurückgeschlagen wurden, hat Moskau in der Ostukraine eine neue Offensive gestartet. In dem von Russland eroberten Cherson haben russische Kräfte nach Angaben des ukrainischen Generalstaatsanwalts eine pro-ukrainische Kundgebung mit Tränengas und Blendgranaten aufgelöst. Die Regierung in Kiew geht davon aus, dass Russland mit einem angeblichen Referendum eine neue Separatisten-Region im Süden schaffen will. Vorbild sind die selbsternannten, prorussischen Volksrepubliken Donezk und Luhansk im Osten der Ukraine. Unterdessen warnte Russlands Präsident Wladimir Putin, jedes Land, das in der Ukraine eingreifen wolle, werde umgehend eine Antwort von Russland erhalten. Die Maßnahmen, mit denen auf Interventionen reagiert werde, seien bereits beschlossen. Vor Abgeordneten in Sankt Petersburg erklärt der Präsident, der Westen wolle Russland in verschiedene Teile aufspalten. Zudem habe der Westen die Ukraine in einen Konflikt mit Russland getrieben.

