STORY: Angesichts wachsender Spannungen mit dem Westen hat der russische Präsident Wladimir Putin eine Stationierung taktischer Atomwaffen im Nachbarland Belarus angekündigt. Mit dieser Verlegung nach Westen will Russland erstmals seit den 90er-Jahren Nuklearwaffen außerhalb des eigenen Staatsgebiets bereithalten. Der internationale Atomwaffensperrvertrag werde dadurch nicht verletzt, sagte Putin am Samstag im staatlichen Fernsehen. Vorbild der Vereinbarung mit dem belarussischen Präsidenten Alexander Lukaschenko sei die Stationierung derartiger Nuklearwaffen der USA bei deren Nato-Verbündeten in Europa. Belarus ist der engste Verbündete Russlands im Krieg gegen die Ukraine, hat bisher allerdings keine eigenen Truppen in die Kämpfe geschickt. Die USA reagierten zurückhaltend auf Putins Ankündigung.

