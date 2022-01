In Burkina Faso hat die Armee nach dem Sturz der Regierung eine Rückkehr zur Demokratie in Aussicht gestellt. Wenn die Bedingungen es zuließen, werde das Land zur verfassungsgemäßen Ordnung zurückkehren, sagte Militärchef Paul-Henri Damiba am Donnerstag in seiner ersten im Fernsehen übertragenen Ansprache seit dem Putsch am Montag. Welche Bedingungen das sein könnten, ließ der Offizier allerdings zunächst offen. Die neuen Machthaber gehören der "Patriotischen Bewegung für Sicherheit und Wiederaufbau" an. Die Europäische Union, die UN, die USA und die Westafrikanische Wirtschaftsgemeinschaft Ecowas haben den Umsturz verurteilt und fordern eine Rückkehr zur Demokratie.

