Not macht erfinderisch. Das gilt auch in Zeiten des Coronavirus. Denn wie in vielen Ländern, so galten und gelten auch in Indien Beschränkungen. Wochenlang durften die Menschen nicht auf die Straße gehen. Karthik Velayutham hat einen Roboter gebaut, der Besorgungen machen wenn Menschen es nicht dürfen oder können. "Dieser Roboter kann von überall in der Welt gesteuert werden, per Internet und Video Call. Es soll uns helfen, den Abstand zu wahren wenn wir einkaufen gehen. Wir müssen nicht anstehen und kommen den Leuten nicht zu nahe." Der Roboter stellt also die Verbindung zwischen Kunde und Verkäufer her, bis zu 30 Kilogramm kann er befördern. Ladenbesitzer Ananda hat es ausprobiert: "Wir stellen die Lebensmittel laut der übermittelten Liste zusammen und packen es in die Kiste des Roboters. Und der bringt es dann zum Kunden. Für uns war das auch eine ganz neue Sache. Wenn das Schule macht, wird die Krise das Leben der Menschen weitreichend verändern." Auch die Verbreitung anderer Krankheiten könnte dann dank dieses Roboters verhindert werden. Ob das kleine Gefährt in Serie geht, war zunächst nicht bekannt.