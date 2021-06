Sie wollen raus. Diese Schüler stehen derzeit unter Quarantäne in einem Hotel in Palma de Mallorca. Am Montag protestierten sie lautstark für ein schnelles Ende der Maßnahme. Die Behörden auf Mallorca untersuchen derzeit einen Ausbruch des Coronavirus, an dem Hunderte Schüler beteiligt sein sollen. Sie waren vom Festland nach Mallorca gekommen, und hatten am Wochenende ihren Abschluss gefeiert, in Palma, aber auch auf Boten und in Hotels. Die Regionalregierung reagierte und schickte rund 1000 junge Frauen und Männer in Quarantäne. Denn die Ferieninsel kann einen neuen Ausbruch des Virus mitten in der Sommersaison gar nicht gebrauchen. Einige der Isolierten zeigten nach Angaben der Behörden leichte Covid-19-Symptome.

