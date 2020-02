Es waren wohl Angehörige, die am Sonntag die Südpfalzkaserne in Germersheim erreichten, um ihre Lieben abzuholen. Denn die vor zwei Wochen aus China ausgeflogenen und unter Quarantäne gestellten Deutschen sind nicht mit dem Coronavirus infiziert. Die mehr als 120 Menschen durften die Kaserne verlassen. Das Gesundheitsministerium hatte zuvor Entwarnung gegeben. Zwei Menschen waren schon bei der Rückkehr als infiziert registriert und in Krankenhäuser gebracht worden. Vor einer Woche war eine zweite Maschine mit 20 Deutschen nach Berlin geflogen, wo sie ebenfalls unter Quarantäne gestellt wurden. Am Wochenende waren 57 Deutsche in ihre Heimat gereist, nachdem sie zuvor das Kreuzfahrtschiff "Westerdam" in Kambodscha hatten verlasen dürfen. Das hat die deutsche Botschaft in dem Land mitgeteilt. Zunächst war für alle Menschen an Bord Erntwarnung gegeben worden. Später jedoch wurde eine US-amerikanische Passagierin während ihrer Rückreise positiv getestet. Sie liegt in einem Krankenhaus in Kuala Lumpur. Wo sich die deutschen Rückkehrer derzeit genau befinden, war am Sonntagmittag zunächst unklar. Der Präsident des Robert-Koch-Instituts, Lothar Wieler, dämpfte am Samstag Hoffnungen auf einen schnellen Impfstoff gegen die Erkrankung. "In drei oder vier Monaten haben Sie vielleicht einen möglichen Impfstoff, aber all die Tests und die klinischen Studien erfordern weitere acht bis zehn Monate. Also mit einem Jahr müsste man schon rechnen, bis ein Impfstoff bereit steht." Dennoch sei die Gefahr für Deutschland gering. Das Institut schätze das Risiko in Deutschland weiter als niedrig ein, sagte Wieler am Samstag in München. Bedrohlicher könne das Virus aber in Entwicklungsländern sein. Ein gutes Gesundheitssystem sei in der Lage, einen Ausbruch einzudämmen. Das Virus konzentriert sich derzeit weiter auf China und die Provinz Hubei mit der Hauptstadt Wuhan. Insgesamt 68.500 Infektionen hat China bislang gemeldet. 1665 Menschen starben demnach. Täglich waren es zuletzt etwa 140. Am Sonntag gab die chinesische Gesundheitsbehörde an, die Maßnahmen zur Eindämmung der Coronavirus-Epidemie zeigten Wirkung.