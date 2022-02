Die Olympischen Winterspiele in Peking sind in vollem Gange - unbeeindruckt davon zeigt sich das Coronavirus. Im Deutschen, aber auch im Schweizer Team wurden jüngst Infektionen mit dem Coronavirus bestätigt. Die Lage aber sei unter Kontrolle, sagte am Samstag der Vizegeneraldirektor des Büros für Pandemieprävention in Peking. "Die aktuellen Fälle liegen innerhalb unserer Berechnungen, wir haben das so erwartet." Der Umgang mit den vorliegenden Infektionen wird allerdings heftig kritisiert. Das deutsche Team äußerte sich zu den Quarantänebedingungen für positiv getestete Sportler. Das Zimmer, in dem der als Medaillenfavorit in der Nordischen Kombination angereiste Erik Frenzel seit Freitag isoliert werde, sei inakzeptabel, sagte Teamchef Dirk Schimmelpfennig. "Beim Erik sit es so, dass wir auch in engem Kontakt stehen. Das Hotelzimmer ist unzumutbar. Da müssen wir sicher eine Veränderung finden. Wir sind in einem sehr intensiven Austausch mit dem IOC." Sauberkeit, die Qualität des Essens und die Internet-Anbindung seien problematisch. Der dreifache Goldmedaillengewinner Frenzel ist einer von über 350 Sportlern, Funktionären und Medienvertretern, die bei Anreise in Peking positiv getestet wurden.

Mehr