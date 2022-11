STORY: Sechs Tage vor ihrem ersten Spiel bei der Fußball-Weltmeisterschaft in Katar ist die deutsche Nationalmannschaft in ihrem WM-Quartier angekommen. Spieler und Betreuer um Bundestrainer Hansi Flick bezogen einen Teil des Zulal Wellness Resort im äußersten Norden von Katar. Das Quartier liegt abgeschieden und weit abseits vom Trubel der Hauptstadt Doha. Damit sind die Voraussetzungen ähnlich wie bei der WM 2014 in Brasilien und 2018 in Russland. Zum Training haben es Flick und Co nicht weit. Die Anlage des Al Shamal Sports Club ist mit dem Bus nur gut zehn Minuten vom Quartier entfernt gelegen. Am Mittwoch wird es dann ernst für die deutsche Mannschaft. Der erste Gegner bei dieser WM heißt Japan.

