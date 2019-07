Höfisches Leben zu Zeiten von Queen Victoria - eine Veranschaulichung des 19. Jahrhunderts unter Einsatz modernster Technik. Jedes Jahr im Sommer öffnet Buckingham Palace, offizielle Residenz von Victorias Ururenkelin Queen Elizabeth, seine Pforten. Die Hausherrin weilt dann in Schottland und so lässt sich etwas Geld zum Erhalt der Residenzen verdienen. Bei der Eröffnung der Ausstellung "Queen Victoria's Palace" am Mittwoch war die 93-Jährige aber dabei. Die Schau erzählt, wie die junge Monarchin geboren vor mittlerweile 200 Jahren, eine ungeliebte königliche Residenz in das Wahrzeichen der britischen Monarchie verwandelte - und dort ein Heim für ihre Familie schuf. Lucy Peter ist eine der Kuratorinnen der Ausstellung. "Die Art und Weise, wie Victoria ihre Zuneigung zeigte, war nicht unbedingt körperlich. Aber sie hat diese Gegenstände aus der Kindheit ihrer Töchter und Söhne liebevoll aufbewahrt, so dieses eigens angefertigte Kästchen für die Milchzähne ihrer Kinder." Auch in der Gestaltung des Gebäudes an sich haben Victoria und ihr von Design, Architektur und Stadtplanung begeisterter Prinzgemahl Albert von Sachsen-Coburg und Gotha ihre Spuren hinterlassen. "Im Jahr 1845 hatte Victoria bereits vier ihrer neun Kinder und die gemeinsamen Räume der Kinder wurden etwas eng. Deshalb entstand die heute so bekannte Ostfront des Palastes und damit mehr Platz für die Familie. Auf Alberst Einfall hin wurde dann der Balkon angesetzt, der ja heute wesentlicher Bestandteil der Funktion des Gebäudes ist. Von dort grüßen die Windsors noch heute die Nation." Victoria wurde am 24. Mai 1819 geboren und bestieg den Thron mit 18 Jahren. Die spätere Kaiserin von Indien regierte bis zu ihrem Tod im Jahr 1901. Bis 2015 galt sie als die Monarchin mit der längsten Amtszeit. Dann wurde sie von Queen Elizabeth überholt, die mittlerweile mehr als 67 Jahre Königin ist.