Die Queen fährt vor in einer gewöhnlichen Straße in einer gewöhnlichen britischen Kleinstadt. Denkste. Am Donnerstag besuchte das amtsälteste Staatsoberhaupt der Welt das Set der weltweit am längsten laufende Soap Opera, in Salford bei Manchester. "Coronation Street" gibt es seit 1960. Die Serie erzählt vom Leben in einer fiktiven Straße in einer fiktiven Stadt. Ein bisschen wie einst die "Lindenstraße" im deutschen Fernsehen, nur langlebiger. Die Darsteller erzählten der Monarchin von den widrigen Drehumständen während des Corona-Lockdowns in Großbritannien. "Sie haben uns mit Nachricht ihres Besuchs wirklich aufgeheitert, vielen Dank", so Darstellerin Barbara Knox, die seit 1972 als Rita Tanner in der Serie auftritt. Mehr als 10.000 Episoden sind schon über den Bildschirm geflimmert und "Coronation", nein nicht, "Corona Street" wurde in mehr als 130 Länder verkauft. Bereits im Jahr 1982 hatte die Königin das Set besucht. Angeblich ist auch sie Fan der Serie.

