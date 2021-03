Das Fernseh-Interview, das Herzogin Meghan und Prinz Harry mit der US-Talkshow-Legende Oprah Winfrey geführt haben, schlägt in Großbritannien weitere Wellen. Die Queen nehme die Rassismus-Vorwürfe "sehr ernst", hieß es in einer Mitteilung des Buckingham-Palastes. Die ganze Familie sei traurig darüber, wie schwierig die vergangenen Jahre für Harry und Meghan gewesen seien. Die angesprochenen Themen, besonders der Rassismus-Vorwurf seien besorgniserregend. Obwohl die Erinnerung teilweise anders sei, würden die Vorwürfe sehr ernst genommen und von der Familie privat aufgearbeitet, hieß es weiter. "Harry, Meghan und Archie werden immer sehr geliebte Familienmitglieder sein", steht in der Erklärung. In dem Interview hatten Meghan und Harry schwere Vorwürfe gegen die Königsfamilie erhoben. Unter anderem hatten sie der Familie mangelnde Unterstützung vorgeworfen und von rassistischen Gedankenspielen berichtet. Welches Familienmitglied damit gemeint war, wollten sie nicht verraten. Königin Elizabeth II. und ihr Mann Prinz Philip wurden aber später ausgenommen. Deutliche Kritik hatte das Paar auch an der britischen Presse geübt. Unter der Negativ-Berichterstattung habe sie so gelitten, dass Suizid für sie "ein sehr klarer Gedanke" gewesen sei, sagte Meghan.

Mehr