Samstag in Berlin. Mehrere große Demonstrationen sind am Pfingstwochenende vom Oberverwaltungsgericht verboten worden. Hintergrund sind die schlechten Erfahrungen mit den Teilnehmern aus der Querdenker-Szene, die die notwendigen Hygienemaßnahmen missachteten. Doch trotz des Verbots war die Polizei mit einem Großaufgebot in der Hauptstadt, wie Thilo Cablitz, Sprecher der Polizei Berlin am Samstag bestätigte: "Zur Betreuung der stadtweit Einsatzlage gehe heute zu der Vielzahl an Versammlungen, sind wir mit mehr als 3000 Kolleginnen und Kollegen im Einsatz, darunter Unterstützung aus acht Bundesländern. Und auch die Bundespolizei hilft uns heute bei der Bewältigung einer durchaus größeren Lage." Allerdings blieb die Situation erstmal ruhig. Nur Kleingruppen wurden hier und da gesichtet. Genauere Erläuterungen vom Sprecher der Polizei Berlin, Cablitz am Samstagmittag: "Wir stellen stadtweit hier und da Gruppen fest, die zusammenkommen wollen, obwohl die Versammlung verboten wurden. Die sprechen wir unmittelbar an, erteilen Platzverweise. Wir haben auch Reisebusse schon festgestellt, die wir postwendend zurückgeschickt haben. Wir haben auch hier an der Siegessäule LKWs mit Bühnen Aufbauten festgestellt, die abladen wollten, damit dann auch die Bühnen für die verbotene Versammlung aufgebaut werden können. Aber auch das haben wir unterbunden und die Fahrzeuge sichergestellt sein." Auch das Verbot einer Demonstration palästinensischer Gruppen gegen die Politik Israels am Samstag in Kreuzberg blieb bestehen, da die Veranstalter keine Beschwerde eingelegt hatten. Bei einer pro-palästinensischen Demonstration wurden eine Woche zuvor rund 50 Personen vorläufig festgenommen – die meisten wegen Verstößen gegen Hygieneauflagen.

