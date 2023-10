Indigene bolivianische Frauen, so genannte Cholitas, nahmen am Samstag an einem Radrennen in El Alto teil und widersetzten sich damit Geschlechterstereotypen, die sie auf Hausarbeit beschränken. Anstelle von teuren Trikots oder Spezialschuhen trugen die Radfahrerinnen ihre weiten, farbenfrohen Polleras - Röcke, die traditionell von Cholitas getragen werden.