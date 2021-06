Forscher in Südafrika arbeiten an einer möglichen Methode, um Nashorn-Wilderer abzuschrecken. Sie wollen die Hörner radioaktiv machen. James Larkin von der Universität Witwatersrand erklärt, wie das funktionieren soll. "Indem wir eine kleine Menge radioaktiver Isotope in die Hörner von Nashörnern injizieren. Wir hoffen, dass dies zwei Effekte haben wird. Erstens wird es das Horn des Nashorns in den Augen des Endverbrauchers entwerten. Denn wenn es radioaktiv ist, werden die Konsumenten es nicht in ihrem Besitz haben wollen." Zweitens könne man ein radioaktives Horn, das von einem Wilderer entnommen wurde, viel besser nachverfolgen, sagt Larkin. Denn an vielen Häfen, Flughafen und Grenzübergängen gebe es Strahlungsmonitore. Die Studie befindet sich noch in der frühen Phase. Man injiziere den Nashörnern derzeit noch keine radioaktiven, sondern stabile Isotope, um zu gucken, wie sie sich in den Hörnern verhalten und wie es die Gesundheit des Nashorns beeinflusst. Das Horn eines afrikanischen Breitmaulnashorns kann bis zu 2,5 Kilogramm wiegen. Wilderer können mit einem Kilo Nashornpulver auf dem Schwarzmarkt zwischen 60 und 80.000 US-Dollar verdienen. Damit ist es teurer als Gold.

