STORY: Knapp eine Woche hatten Einsatzkräfte im australischen Outback nach einer radioaktiven Kapsel gesucht - 1.400 Kilometer am Highway entlang. Nun ist das nur wenige Millimeter große Objekt des britisch-australischen Bergbauriesen Rio Tinto wieder da. Laut Behördenvertretern war die Kapsel offenbar von einem Lastwagen gefallen und am Straßenrand gelandet. Dass es in dem Bereich zu einer Kontamination gekommen sei, sei unwahrscheinlich. Dennoch zeigte sich Steven Dawson, Minister für Katastrophenschutz, sehr erleichtert. ""Wenn Sie den Umfang des Suchgebietes bedenken, war die Lokalisierung dieses Objekts eine monumentale Herausforderung, die Suchteams haben buchstäblich die Nadel im Heuhaufen gefunden." Der Chef der Eisenerzsparte von Rio Tinto, Simon Trott, dankte den Einsatzkräften. "Die einfache Tatsache ist natürlich, dass dieses Ding niemals hätte verloren gehen dürfen. Es tut uns leid, dass das passiert ist, und wir bedauern die Sorgen, die das in der westaustralischen Gemeinschaft ausgelöst hat." Die Kosten für die Suchaktion werde der Konzern erstatten, falls die australische Regierung dies wünsche, sagte Trott. Rio Tinto hatte vergangene Woche mitgeteilt, die mit Cäsium-137 gefüllte Kapsel sei auf dem Transport von einer Mine zu einer Lagereinrichtung verloren gegangen.

