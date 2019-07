Nachdem der russische Regimekritiker Alexej Nawalny am Sonntag wegen einer akuten allergischen Reaktion aus dem Gefängnis ins Krankenhaus gebracht worden war, wurde er nach Angaben seiner Ärztin am Montag zurück in eine Haftanstalt verlegt. Die Medizinerin Anastasia Wasiljewa hatte bereits zuvor den Verdacht geäußert, der 43-Jährige sei mit einer unbekannten Substanz vergiftet worden. "Ich habe meine Kollegen dringend gebeten, dass er für mindestens drei weitere Tage unter ärztlicher Aufsicht bleibt, bis die Hauptuntersuchungsergebnisse vorliegen. Aber leider wurde er gerade nach einer von oben vorgegebenen Anweisung von Polizisten in die Arrestzelle gebracht." Die Angaben zu Nawalnys Gesundheitszustand sind widersprüchlich. Ein Krankenhausvertreter nannte seine Verfassung zufriedenstellend. Ein Krankenhausarzt wiederum hatte von einem Anfall von Nesselsucht gesprochen. Nawalnys Rechtsanwältin bezog sich am Montag wie seine Ärztin auf eine Vergiftung im Gefängnis. Nawalny sei mit einer unbekannten chemischen Substanz in Kontakt geraten, sagte Olga Michailowa vor Journalisten. Nawalny war nach einer ungenehmigten Demonstration festgenommen worden, zu der er aufgerufen hatte. Anschließend wurde er zu 30 Tagen Haft verurteilt. Bei den regierungskritischen Protesten in Moskau wurden nach Angaben von Beobachtern mehr als 1.000 Menschen in Gewahrsam genommen.