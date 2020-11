An der französischen Atlantikküste sind in den vergangenen Wochen außergewöhnlich viele tote Wale angespült worden. Wie Meeresbiologen feststellten, starben sie alle in den vergangenen sechs Wochen. Normalerweise werden im ganzen Jahr nur etwa zehn Wale an französischen Küsten angespült. Warum die Tiere starben, ist noch unklar. Verletzungen, wie sie bei Kollisionen mit Schiffen entstehen, weisen die Tiere nicht auf. Bei der Untersuchung der Wale stellten sie jedoch einige Auffälligkeiten fest. O-TON WILLY DABIN, MEERESBIOLOGE: "Alle Körper waren sehr dünn, die Organe waren gesund, mit Ausnahme der Lungen und Herzen. Dort fanden wir Blutungen und Verstopfungen. Es sieht so aus, als ob sie Schwierigkeiten mit der Ernährung hatten, weil sie so abgemagert sind." Die Wissenschaftler gehen deshalb davon aus, dass die Wale an einer Krankheit verstorben sind. Proben von den Tieren sollen nun weiter untersucht werden.

