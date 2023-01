STORY: Hinweis: Dieser Beitrag wird Ihnen ohne Sprechertext gesendet. Lützerath "Sasha", Aktivistin "Aber ich glaube, dass der Eindruck auch erst mal täuscht, dass wir jetzt schon am Ende wären, weil es viele Leute, die auf dem Boden waren, die blockiert haben, wurden geräumt. Aber das war klar, weil diese Leute ja auch dem nichts entgegenzusetzen haben. Es ist schnell für die Polizei, das zu räumen. Und ja, in der Höhe wird es jetzt spannend. Unter anderem gibt es auch ein Tunnelsystem, von dem vorher nichts bekannt war. Auch das wird die Räumung hinauszögern." Andreas Müller, Sprecher der Polizei Aachen "Wir haben die Maßnahmen heute wie geplant fortgesetzt. Mittlerweile ist der alte Hof von Herrn Heukamp ist mittlerweile von Personen befreit. Jetzt sind wir gerade dabei, andere Häuser zu betreten. Auch in den Baumhäusern laufen im Moment noch Maßnahmen, allerdings nur bei den Baumhäusern, die sich in Bodennähe befinden. Die Witterungsverhältnisse machen es nicht einfach und die Baumhäuser, die sich jetzt so in 15, 20 Metern Höhe bewegen, da sieht man schon, die Baumwipfel bewegen sich mit dem Sturm hin und her. Da müssen wir sicherlich mit den Maßnahmen noch etwas warten."

