STORY: Am Tag zuvor war der Protest nach Polizeiangaben weitgehend friedlich verlaufen. Die Polizei hatte sich zufrieden gezeigt über die Fortschritte bei der Räumung am ersten Tag. Laut den Behörden hatten sich rund 350 Personen unrechtmäßig in Lützerath aufgehalten. Allerdings hätten etwa 200 Klimaaktivisten nach Angaben des Aachener Polizeipräsidenten Weinspach das Gelände bereits freiwillig verlassen. Damit befinden sich schätzungsweise noch etwa 150 Aktivisten vor Ort. Die Polizei ist nach eigenen Angaben mit circa 1.000 Kräften im Einsatz. In Lützerath hatten Aktivisten seit Monaten leerstehende Häuser besetzt sowie 25 Baumhäuser errichtet. Sie protestieren gegen den Abriss und gegen die Fortsetzung des Braunkohleabbaus. Der Energiekonzern RWE hat die Genehmigung, die Kohle unter dem Dorf abzubauen. Das wurde von Gerichten letztinstanzlich bestätigt.

