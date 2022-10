STORY: Das Motorrad-Taxi von Russel Lopez kann etwas ganz Besonderes: Es fährt selbst bei Hochwasser. In der philippinischen Stadt Hagonoy ist dies keine Seltenheit. Taxifahrer Lopez erzählt: “Wir sind häufig von Hochwasser betroffen, unsere Moto-Taxis sind nicht für Hochwasser gebaut. Darum haben wir sie angepasst, um trotz der Jahre anhaltenden Fluten noch ein Einkommen zu haben.” Dank einiger Umbauten mit Stahlrohren können nun sowohl Fahrer als auch Passagiere bis zu einem Meter höher sitzen und dem Wasser entgehen, das durch Monsunregen oder Taifune extrem ansteigen kann. Dorfvorstand Avelina San Juan erklärt: “Das Problem entsteht auch dadurch, dass die Leute ihren Müll nicht richtig entsorgen, und durch die vielen Bauten und Häuser in Flussnähe ist der Fluss eingeengt worden.” Neben extremen Wetterlagen sind es also auch fehlende Sickerflächen, die die Straßen der Stadt unpassierbar machen. Zwar gibt die Kommunalverwaltung an, dass Ausbaggerungsmaßnahmen geplant sind, um die Hochwasserlage zu entspannen, doch bis dahin sind die Motorräder für viele Bewohner von Hagonoy ein Geschenk des Himmels, um ihren Alltag überhaupt zu bewältigen. Die Anwohnerin Lilibeth Alvaro erzählt: "Sie sind sehr wichtig für uns, vor allem für diejenigen, die arbeiten müssen. Gerade, wenn das Wasser im Laufe des Tages nicht absinkt brauchen wir diese Art der Fortbewegung.” Hagonoy liegt rund 40 Kilometer von der Hauptstadt Manila entfernt. Die Philippinen gehören zu den am meisten von Hochwasser gefährdeten Ländern der Welt.

