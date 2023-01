STORY: Militante Palästinenser haben israelischen Militärangaben zufolge zwei Raketen aus dem Gazastreifen in Richtung Südisrael abgefeuert. Die Raketen hätten Sirenenalarm ausgelöst und seien abgefangen worden, teilte das israelische Militär mit. Berichte über Verletzte gab es nicht. Der Beschuss erfolgte nach einer israelischen Razzia in Dschenin im besetzten Westjodranland, bei der am Donnerstag mehrere bewaffnete Palästinenser und mindestens ein Zivilist getötet worden waren. Die bewaffneten palästinensischen Gruppen Hamas und Islamischer Dschihad haben sich bislang nicht zu den Raketenangriffen bekannt. Die Palästinensische Autonomiebehörde hatte aus Protest erklärt, die Sicherheitszusammenarbeit mit Israel beenden zu wollen.

