STORY: In israelischen Gemeinden westlich von Jerusalem haben am Sonntagmorgen Sirenen geheult und vor Raketen gewarnt. Zudem seien Explosionen zu hören gewesen. Damit halten die palästinensischen Raketenangriffe auf israelisches Territorium am Sonntag den dritten Tag in Folge an. Berichte über mögliche Opfer gab es zunächst nicht. Am Freitag und Samstag hatte der radikale Islamische Dschihad Hunderte Raketen auf israelisches Gebiet abgefeuert. Die meisten von ihnen wurden nach Angaben des israelischen Militärs abgefangen. Dutzende Palästinenser wurden bislang bei israelischen Luftangriffen auf den Gazastreifen getötet, ein Drittel von ihnen Zivilisten. Unter den Toten sind auch zwei führende Kommandeure des Islamischen Dschihads. Für deren Tod drohte die Organisation mit Vergeltung. Aus der palästinensischen Führung verlautete, Ägypten, die Vereinten Nationen und Katar hätten mit Vermittlungsbemühungen begonnen, um die Gewalt zu beenden.

