Kurz vor Sonnenaufgang ist es soweit: in der Moschee in Penzberg ertönt der traditionelle „Ezaan", der islamische Gebetsruf. Es ist ein ganz besonderer Morgen: der Beginn des Fastenmonats Ramadan. Gläubige Muslime in aller Welt verzichten einen Monat lang von der Morgendämmerung bis zum Sonnenuntergang auf Essen und Trinken. Doch in diesem Jahr ist alles anders. Wegen der Corona-Krise sind Gottesdienste aller Religionen verboten und so sitzt Imam Benjamin Idriz ganz alleine in der Moschee. „Der Ramadan in der Corona-Zeit ist ein sehr individueller Zugang zu diesem Monat Ramadan. Das heißt, dass in der Gesellschaft oder bzw. in der Gemeinschaft findet nichts Gemeinsames statt. Außerhalb der Familie bleibt der Ramadan leider ein verstecktes Phänomen." Wenn der Gläubige nicht in die Moschee darf, dann kommt die Moschee eben nach Hause zum Gläubigen. Und so sendet Benjamin Idriz seine Botschaft über die sozialen Medien in die Welt hinaus. Für den Imam ist der Livestream / die Liveübertragung ein Gottesgeschenk: „Und diese Gnade Gottes ist, was ich auch nutzen muss. Das ist sozusagen für mich eine Aufgabe. Durch diese sozialen Netzwerke erreiche ich den Menschen vielleicht mehr als sonst." Jeden Morgen möchte Imam Idriz nun aus der Moschee im tiefsten Oberbayern eine spirituelle Botschaft an die Gläubigen senden. Damit dieser Ramadan trotz Corona ein „Monat der Begegnung" bleiben kann.