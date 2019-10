Das hatte vor fünf Jahren wohl kaum jemand erwartet: Der erste "linke Landesvater" könnte vor der Wiederwahl stehen. Ministerpräsident Bodo Ramelow und seine Linkspartei liegen in Thüringen laut Umfragen weiterhin vorne in der Wählergunst, aktuell sehen Demoskopen die Linke in diesem Bundesland bei etwa 29 Prozent. In Arnstadt südlich von Erfurt ist Ramelow dieser Tage im Wahlkampf unterwegs, und auch hier scheint er durchaus beliebt: O-TON CORNELIA WANDERER, BÜRGERIN "Naja als Landesvater selber würde ich ihn jetzt nicht so betiteln, aber er ist für mich persönlich ist er der Mann, der zu den Worten, was er sagt, der dazu steht. Wo ich weiß, ich kann mich darauf verlassen, dass es stimmt und dass er sich für einsetzt und insofern denke ich, das muss für mich ein Ministerpräsident, auch für alle Bürgerschichten, muss der das tun." O-TON EDGAR RICHTER, BÜRGER "Würde ich sagen, dass Herr Ramelow auf alle Fälle zu Thüringen gehört. Macht eine gute Politik, hat viel bewegt seit er hier ist und ich hoffe, dass er wiedergewählt wird. Da wünsche ich ihm alles Gute und viel Erfolg dazu." Linken-Spitzenkandidat Ramelow sagt, er sehe in seiner Rot-Rot-Grünen-Landesregierung kein Auslaufmodell. Der 63-Jährige zeigt sich entschlossen, weiterzuregieren: "Ich bin vor fünf Jahren angetreten, Rot-Rot-Grün in Deutschland zum ersten Mal zu ermöglichen und die drei Parteien zusammenzubringen, damit wir gemeinsam regieren. Vor fünf Jahren hat es gehießen, 100 Tage und dann sei das Experiment erledigt. Und nun sind wir kurz davor, eine Neuauflage zu bekommen und ich kämpfe für Rot-Rot-Grün." Doch die politischen Mehrheiten bei der Wahl in Thüringen sind laut Umfragen derzeit nicht einfach. Die Linke liegt vorne, vor CDU und AfD, aber Ramelows bisherige Partner von SPD und Grünen scheinen jeweils kaum an die Zehnprozentmarke zu kommen. Daher könnte es für Rot-Rot-Grün trotz Ramelows Beliebtheit schwer werden mit dem Weiterregieren. Vor allem gegenüber der AfD und dem Rechtsextremismus zeigt der gebürtige Niedersachse, der seit fast 30 Jahren in Thüringen lebt und arbeitet, immer wieder klare Kante: "Was machen wir, wenn irgendwo ausländerfeindliche Witze erzählt werden? Was machen wir, wenn irgendwo irgendwer gemobbt wird? Was machen wir, wenn jemand alleine auf einmal nicht weiß, wie er sein Problem lösen soll? Wenn wir uns nicht aufmachen hinzugucken, und denjenigen mitzunehmen, den wir mitnehmen könnten, dann werden wir das Feld denen überlassen, die dort ihre braune Saat einbringen können." Im Freistaat Thüringen wird am Sonntag, 27.10., ein neuer Landtag gewählt.