In Thüringen haben sich Linke, SPD, Grüne und CDU am Freitag nach stundenlangen Verhandlungen auf Neuwahlen im April 2021 geeinigt. Damit ist eine Lösung der Regierungskrise in dem Freistaat in Reichweite. Bis dahin soll Rot-Rot-Grün unter Bodo Ramelow von der Linkspartei eine Minderheitsregierung stellen. Ramelow will sich dafür in knapp zwei Wochen am 4. März im Landtag erneut zur Wahl als Ministerpräsident stellen. Den Weg frei machen soll die CDU, damit Ramelow nicht auf Stimmen der AfD angewiesen ist. Auslöser der Krise war die überraschende Wahl des FDP-Politikers Thomas Kemmerich mit Hilfe der AfD und der CDU zum Ministerpräsidenten. Dies führte bundesweit zu einem Sturm der Empörung. Kemmerich trat daraufhin zurück. Die AfD wird von allen anderen Bundestagsparteien wegen ihrer Verbindungen ins rechte Spektrum abgelehnt. Außerdem bestehen Zweifel an der Verfassungstreue einiger ihrer Gliederungen.