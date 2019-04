Rameshwary sitzt vor dem National Hospital in Colombo und wartet. Es ist Montagmorgen, seit den Anschlägen auf Kirchen und Hotels in Sri Lanka ist ein Tag vergangen, noch immer herrscht Chaos. Rameshwary sucht verzweifelt nach einer Angehörigen. "Sie ist gestern zur Kirche gegangen. Immer und immer wieder haben wir versucht, sie anzurufen, nachdem wir von den Explosionen gehört hatten. Sie hat bis jetzt nicht zurückgerufen. Deswegen sind wir gleich morgens hierher gekommen." Am Tag nach den Anschlägen ist klar: Die Zahl der Opfer steigt. Am frühen Montagmorgen gingen die Behörden von mindestens 290 Toten aus. Rund 550 Menschen wurden nach jüngsten Angaben verletzt, so die Polizei in Colombo am Montag. In und vor den Krankenhäusern warten Hunderte Menschen, um etwas über Angehörigen zu erfahren. Die nach den Attentaten verhängte Ausgangssperre wurde wieder aufgehoben. Die Anschläge auf drei Kirchen in unterschiedlichen Landesteilen und vier Hotels in Colombo und der Umgebung der Hauptstadt wurden am Sonntag fast zeitgleich und teils von Selbstmord-Attentätern verübt. Die Sprengsätze explodierten in den gut besuchten Ostergottesdiensten. Unter den Toten sind den Behörden zufolge mehr als 30 Ausländer. Zu den Anschlägen bekannte sich bislang niemand. Die Regierung erklärte, sie prüfe mögliche internationale Verbindungen zu einer örtlichen Gruppe militanter Extremisten. Sie räumte zudem ein, dass es vorab Informationen über mögliche Angriffe auf christliche Gotteshäuser gegeben habe. Bei einer Razzia in einem Haus in Colombo wurden nach Polizeiangaben am Sonntag 13 Menschen festgenommen. Alle seien Bürger Sri Lankas. Dabei seien drei Polizisten getötet worden. Auch außerhalb der Landesgrenzen wird um die Opfer getrauert. Am späten Sonntagabend wurde die Beleuchtung des Eiffelturms in Paris vorübergehend ausgeschaltet.