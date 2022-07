STORY: Es geht um die Nachfolge für diesen Mann: Boris Johnson, 58 Jahre alt und aktuell noch Premierminister in Großbritannien. Diverse Skandale und Lügen haben ihm das Vertrauen seiner Partei-Mitglieder geraubt und zu einer Revolte geführt. Als Parteichef trat er daher bereits zurück. Auch bei der Fragestunde im Parlament am Mittwoch ging es wiedermal heiß her. Der Speaker musste sogar deutlich seine Stimme bis zur Belastungsgrenze heben und zwei Abgeordnete des Raumes verweisen, um wieder einigermaßen Ruhe in den Saal zu bekommen. Mit Spannung wurde jedoch dann vor allem auf den frühen Abend geschaut: Abstimmung in der Parlamentsfraktion der Konservativen Partei. Es handelte sich um die erste von mehreren Wahlrunden für die acht Kandidatinnen und Kandidaten der Tories, die sich für das Amt des Parteivorsitzenden beworben hatten. Die Regel lautet: Wer mindestens 30 Stimmen erhält, zieht in die nächste Runde ein. Am Mittwoch schieden zwei Kandidaten aus. Damit bleiben noch sechs übrig. Darunter die Favoriten: Nämlich der ehemalige Finanzminister Rishi Sunak sowie die Außenministerin Liz Truss. Das Prozedere wird nun Tag für Tag wiederholt, bis nur noch zwei Kandidaten übrig sind. Die endgültige Entscheidung treffen dann die Mitglieder der Tories per Briefwahl. Am 5. September soll der neue Parteichef gekürt werden. Er oder sie wird dann auch automatisch Premierminister.

